В Токио представили варианты эмблемы Олимпиады-2020

Официальная церемония по этому случаю прошла в штаб-квартире оргкомитета "Токио-2020" в столичном районе Минато, сообщает ТАСС.

"Мы продолжим усердную работу над выбором логотипа", - отметил глава комитета по выбору эмблемы Рехэй Мията. Он также подтвердил, что окончательный вариант будет представлен 25 апреля. В течение 10 дней после публикации шорт-листа все желающие смогут проголосовать за один из вариантов через Интернет или с помощью почтовой открытки. Члены комитета по выбору новой эмблемы Игр-2020 обещают учесть мнение общественности при принятии окончательного решения.

Первый вариант логотипа имеет сферическую форму. Его покрывает традиционный узор из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и цвета индиго. Ткани с таким узором были популярны в Японии в период Эдо (17 - вторая половина 19 вв.).

Другая представленная эмблема имеет вид круга, в который "вписан" спортсмен. Ее дизайн немного напоминает языки пламени. В логотипе использованы красный, синий, зеленый и золотой цвета.

Дизайнеры третьего логотипа взяли за основу изображения богов ветра и грома, фигурирующих в японской мифологии. Их статуи установлены в воротах, ведущих к буддийскому храму Сэнсо-дзи в популярном среди туристов токийском районе Асакуса. В эмблеме Олимпийских игр использовано изображение бога грома, который держит барабаны "тайко", представленные в виде фейерверка. Для Паралимпиады используется логотип, изображающий бога ветра, который вместо традиционной ткани держит радугу - символ мира и гармонии. Обе эмблемы подчеркивают вклад спорта в поддержание мира на Земле, а также стремление к будущему. Они представлены в таких же цветах, что и второй вариант.

Четвертый логотип обыгрывает цветочную тематику. На нем изображен вьюнок пурпурный, который направлен вверх - к небу. По задумке авторов эмблемы, это символизирует спортсменов, стремящихся побить рекорды, и болельщиков, которые их приветствуют.

Скандал вокруг эмблем Олимпиады и Паралимпиады 2020 года, автором которых был профессиональный дизайнер Кэндзиро Сано, разразился после того, как они были официально представлены в Токио 24 июля. Бельгиец Оливье Дэби заподозрил своего японского коллегу в плагиате и 14 августа подал иск в бельгийский суд с требованием к Международному олимпийскому комитету отказаться от использования этого логотипа. В начале сентября Япония приняла решение отказаться от скандальной эмблемы Игр. Однако организационный комитет подчеркивал, что это решение было принято не из-за того, что логотип действительно не являлся самобытным, а лишь из-за разгоревшегося вокруг этой ситуации скандала. Позднее Дэби отозвал свой иск.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.