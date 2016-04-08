Обнародован предварительный календарь Кубка мира-2016/17 и чемпионата мира по биатлону

Стал известен предварительный календарь Кубка мира по биатлону сезона-2016/17, а также чемпионата мира-2017 в Хохфильцене.

Согласно календарю, в новом сезоне пройдет 9 этапов КМ, а мировое первенство состоится в середине февраля, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Полностью календарь выглядит таким образом: 1-й этап, 28 ноября – 4 декабря, Эстерсунд, Швеция 2-й этап, 5-11 декабря, Поклюка, Словения 3-й этап, 12-18 декабря, Нове Место, Чехия 4-й этап, 2-8 января, Оберхоф, Германия 5-й этап, 9-15 января, Рупольдинг, Германия 6-й этап, 16-22 января, Антхольц, Италия Чемпионат мира, 8-19 февраля, Хохфильцен, Австрия 7-й этап, 26 февраля – 5 марта, Пхенчхан, Южная Корея 8-й этап, 6-12 марта, Тюмень, Россия 9-й этап, 13-19 марта, Холменколлен, Норвегия Кроме того, стало известно, что этапы Кубка IBU примут Бейтостолен (Норвегия), Риднау (Италия), Обертиллиах (Австрия), Мартелло (Италия), Арбер (Германия), Осрблье (Словакия), Контиолахти (Финляндия) и Отепя (Эстония).

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