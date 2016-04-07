Триумфаторы зимнего спортивного сезона в Украине получили награды лучших спортсменов месяца

Завоевав уже в начале сезона сразу после возвращения в спорт три бронзовые награды на этапах Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и Хохфильцене (Австрия), Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная получила награду последнего месяца 2015 года, сообщает пресс-служба НОК.

Старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепца наградили как лучшего тренера декабря.

Этот сезон стал самым успешным в карьере нашего фристайліста Александра Абраменко. Он трижды поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка мира, чем обеспечил исторический трофей - Александр стал первым в истории лыжной акробатики Украины победителем зачета Кубка мира, завоевав Малый Хрустальный Глобус, а вместе с тем и лучшим спортсменом февраля в Украине. Звание лучшего тренера получил его личный наставник Юрий Кобельник.

На чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене прекрасный результат продемонстрировал Сергей Семенов. Прошлогодний обладатель малого Хрустального глобуса занял третье место в спринтерской гонке, завоевав первую в своей карьере медаль мирового первенства. Это достижение позволило Сергею и его наставнику-отцу Александру Семенову праздновать звание лучшего спортсмена и тренера марта в Украине соответственно.

Во время сегодняшнего чествования президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сказал, что этот зимний сезон действительно выдался щедрым на хорошие достижения украинских спортсменов.

Он отметил блестящее возвращения в спорт Елены Пидгрушной, непревзойденный сезон Александра Абраменко и высокое мастерство Сергея Семенова.

«Благодарен за воспитание наших героев талантливым наставникам – Урошу Велепцу, Александру Семенову и Юрию Кобельнику», - добавил глава НОК.

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности за эффективную и продуктивную работу президентам национальных Федераций биатлона и лыжного спорта – Владимиру Брынзаку и Игорю Митюкову соответственно.

«Мы очень ценим ваш труд и гордимся высоким уровнем мастерства, профессионализма тренеров, четкой работой ваших больших коллективов», - сказал он.

В свою очередь, герои спортивных месяцев выразили слова благодарности за постоянную поддержку и помощь Национальному олимпийскому комитету Украины и лично его руководителю Сергею Бубке, отметив, что подобные высокие признания всегда мотивируют на новые победы и свершения.

Для фристайлиста Александра Абраменко это первое высокое признание Олимпийского комитета, на счету биатлонистов – шесть наград у Елены Пидгрушной и две у Сергея Семенова.