Словак Санитра назначен главным тренером мужской сборной Украины по биатлону
55-летний специалист ставит своей задачей завоевание украинскими спортсменами медалей Олимпийских игр.
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак огласил имя нового старшего тренера мужской сборной Украины, которым стал известный словацкий специалист Юрай Санитра, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
Более двух десятилетий Санитра посвятил развитию биатлона в Словакии. В качестве личного тренера привел Анастасию Кузьмину к титулу двукратной олимпийской чемпионки, а также Павола Хурайта – к бронзовой награде Олимпиады в Ванкувере.
- Сегодня я испытываю большие эмоции, потому что впервые смогу работать в такой большой команде, как сборная Украины, - заявил после назначения Санитра. - Сергей Семенов в этом году завоевал медаль чемпионата мира. Это - большая высота, к которой мы будем стремиться и на Олимпийских Играх. Я все буду делать для того, чтобы мужская сборная в условиях серьезной конкуренции стала такой командой, которая сделает рекламу Украине. Это моя цель. Я уже знаю, как приятно завоевывать золото Олимпиады, и хотелось бы пережить эти ощущения еще раз – с мужской командой Украины.
В сезоне 2015/16 Санитра был тренером всей сборной Словакии, а также работал в качестве старшего тренера мужской команды.