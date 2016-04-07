Сборная команда Украины по велоспорту-маунтенбайку вошла в 10-ку сильнейших мирового рейтинга UCI

Оказавшись в десятке олимпийского рейтинга и продержавшись там до завершения отборочного лицензионного цикла Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который завершается в мае, украинская сборная имеет шанс получить еще одну лицензию на ОИ в Рио, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Кроме Яны Беломоиной, которая уже гарантированно будет бороться за титул сильнейшей велогонщицы планеты, украинские спортсменки сборной — Ирина Попова и Наталья Кромпец — получили "виртуальный" билет на Игры.

«Благодаря высоким результатам, которые показывают спортсмены сборной с начала года, мы имеем возможность представлять Украину в Рио двумя спортсменами. Но сейчас первоочередная для нас задача — удержаться в десятке рейтинга UCI до завершения отборочного цикла, — заявил главный тренер сборной Игорь Ткаченко. — Усилить наше представительство на Олимпиаде для команды очень важно, но основная задача будет заключаться в помощи Яне. Ирина Попова и Наталья Кромпец обе очень сильные спортсменки и кто из них получит «виртуальный билет», пока сказать очень трудно».

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко также прокомментировал перспективы сборной команды Украины по маунтенбайку: «Традиционно весной нас радовали результатами члены сборной по шоссе, но в этом году тенденция изменилась и тот факт, что у нас появилась возможность получить еще одну лицензию на Олимпийские игры в Рио, говорит о большом потенциале в развитии маунтенбайка в Украине».

Олимпийский рейтинг считается по результатам двух последних лет, но если мы обратимся непосредственно к рейтингу Международного союза велосипедистов 2016, то женская сборная команда Украины по маунтенбайку занимает третью строчку мирового рейтинга UCI.

На Олимпийских играх в Рио Украину будет представлять многократная чемпионка Украины по маунтенбайку, обладательница Кубка мира U-23, бронзовый призер чемпионата мира в Вальнорди (Андорра) лучанка Яна Беломоина, которая в настоящее время в индивидуальном зачете входит в тройку сильнейших женщин мира (МТБ, кросс-кантри) по версии Международного союза велосипедистов (UCI).