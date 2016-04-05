В Киеве состоялось заседание Комиссии Европейской легкоатлетической Ассоциации

Это было первое международное легкоатлетическое мероприятие на территории Украины подобного уровня после длительного перерыва, связанного со сложной ситуацией в нашей стране, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

По словам президента Федерации легкой атлетики Украины Игоря Гоцула, проведение этого заседания в Киеве – первый шаг к полноценному возвращению Украины на международную арену. Как спортивную, ведь ФЛАУ стремится получить уже в ближайшее время право на проведение в стране престижных международных соревнований, так и политическую, ведь подобные мероприятия способствуют европейской интеграции Украины.

Президент НОК Украины Сергей Бубка, который прибыл на заседание, чтобы поздравить почетных гостей, поблагодарил их за их выбор провести свое мероприятие именно в Киеве, и отметил, что это – признание авторитета украинской легкой атлетики в Европе и в мире, а также важный элемент в плане обретения нами опыта проведения подобных мероприятий и укрепление наших отношений с ЕА.

Как рассказала член Комиссии по стратегическим коммуникациям ЕА, руководитель департамента развития ФЛАУ Ольга Аксенова, во время заседания были рассмотрены ряд важных вопросов - обсуждены последние допинговые скандалы, подготовка ЕА к чемпионату Европы-2016, плюсы и минусы объединенных спортивных чемпионатов Европы, которые будут проводиться раз в четыре года, начиная с 2018-го года, вопросы составления положительного имиджа легкой атлетики и тому подобное.

Также Ольга Аксенова подчеркнула положительные отзывы по организации мероприятия, которые украинская сторона получила от других членов Комиссии, в том числе от ее руководителя, первого вице-президента ЕА Добромира Карамаринова (Болгария).