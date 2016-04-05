Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Бьорндален продолжит карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о том, что продолжит карьеру, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что могу выступать на высоком уровне еще в течение нескольких лет, - сказал Бьорндален. - С нетерпением жду начала нового сезона. Решение продолжать карьеру было принято, поскольку у меня исключительно сильная мотивация. Я нацелен на победу столь же сильно, как в 20 лет. Всякое может случиться, но цель сейчас - готовиться к Олимпиаде 2018 года. Тут никаких сомнений нет".

По словам Бьорндалена, он чувствует себя 20-летним не только в психологическом, но и в физическом плане. "При том, как я в целом провел не слишком удачно начавшийся сезон, и как реагирует мое тело, могу сказать, что за 25 лет изменилось очень немного", - отметил он.

Бьорндален признался, что журналисты, эксперты и друзья советовали ему завершить карьеру еще 14 лет назад - после Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, однако тогда он не послушался их совета, о чем сейчас нисколько не жалеет. Вместе с тем, теперь он вынужден отказаться от должности в Международном олимпийском комитете, которую занял в 2014 году, так как не может эффективно совмещать эту работу с тренировками.

Бьорндален за свою карьеру шесть раз становился обладателем Большого хрустального глобуса. По этому показателю норвежец делит первое место с бывшей шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг, в активе которой так же 6 побед в общем зачете Кубка мира.

После Игр-2014 в Сочи Бьорндален стал самым титулованным спортсменом за всю историю проведения зимних Олимпиад. В Сочи он пополнил олимпийскую копилку двумя наградами высшего достоинства. Также в его активе еще 5 медалей: четыре серебряные и одна бронзовая.

Последней официальной гонкой норвежского биатлониста стал масс-старт на домашнем чемпионате мира 2016 года в Холменколлене. По итогам гонки Бьорндален выиграл бронзу и довел общее количество завоеванных медалей на чемпионатах мира до 44.