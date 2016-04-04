Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Турнир является лицензионным перед предстоящими летними Олимпийскими играми 2016 в Рио-Де-Жанейро (Бразилия), сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

В этом году в континентальном первенстве по тяжелой атлетике примет участие рекордное количество участников - 411 спортсменов из более 40 стран.

Сборную команду Украины представят 7 женщин и 5 мужчин: Яна Дьяченко (весовая категория 48 кг), Юлия Паратова (53 кг), Вероника Ивасюк (58 кг), Анастасия Келар (58 кг), Мария Хлян (69 кг), Ирина Деха (75 кг), Анастасия Шишанова (75 кг), Игорь Конотоп (85 кг), Александр Пелешенко (85 кг), Сергей Тагиров (105 кг), Олег Прошак (+105 кг) и Игорь Шимечко (+105 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится с 10 по 16 апреля.