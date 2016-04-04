Европейская гандбольная федерация не будет разводить сборную России с Украиной и Турцией в отборе ЧЕ-2018

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) не будет разводить сборную России с командами Украины и Турции при жеребьевке квалификационного турнира к мужскому чемпионату Европы 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕГФ.

"Мы не будем предварительно разделять команды. Россия при жеребьевке может попасть в одну группу с командой Украины или Турции (в случае попадания команды в квалификационный турнир)", - сообщили в пресс-службе европейской федерации.

Жеребьевка турнира пройдет 14 апреля в хорватском Дубровнике.

Сборная России находится во второй корзине, команда Украины - в четвертой. Турецкие гандболисты 6 и 9 апреля сыграют с бельгийцами за право участвовать в квалификационном турнире. В случае победы сборная Турции будет в четвертой корзине.

Чемпионат Европы пройдет в Хорватии с 12 по 28 января 2018 года.