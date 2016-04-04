Украинские батутисты завоевали две медали чемпионата Европы в Испании

На европейском первенстве по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в испанском городе Вальядолид украинские спортсмены завоевали две награды в синхронных прыжках среди мужчин и женщин, сообщается на официальном сайте соревнований.

В синхронных прыжках наши ребята Николай Просторов и Дмитрий Бедевкин с результатом 50.100 принесли в копилку сборной Украины серебряную награду. Чемпионом Европы в этом виде программы стал дуэт из Беларуси (50,600), бронзу завоевали спортсмены Португалии (49,700).

В свою очередь, Марина Кийко и Наталья Москвина с результатом 44.800 в синхронных прыжках среди женщин стали обладательницами «бронзы», поделив награду с дуэтом из Португалии (одинаковый результат). Чемпионками Европы стали спортсменки Франции (46,000), серебро - у представительницы России - 45,500.

Чемпионат Европы в Вальядолиде проходил с 31 марта по 3 апреля.