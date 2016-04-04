Президент Федерации легкой атлетики Украины Гоцул назначен членом Рабочей группы IAAF

Генеральный секретарь Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Жан Грасия проинформировал Федерацию легкой атлетики Украины о том, что президент ФЛАУ Игорь Гоцул назначен членом Рабочей группы IAAF по вопросам обновления Мировой легкоатлетической серии. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Мировая легкоатлетическая серия включает в себя чемпионаты мира по легкой атлетике среди разных возрастных групп (взрослых, молодежи, юниоров, юношей) и различным дисциплинам (марафона, эстафетного бега, ходьбы, кросса). Сейчас IAAF ведет работу в направлении популяризации легкой атлетики и, в частности, повышения интереса к своим основным соревнованиям со стороны зрителей, телевизионных компаний и спонсоров и партнеров.

Рабочая группа IAAF по вопросам обновления Мировой легкоатлетической серии будет работать в этом направлении.

Игорь Гоцул 8 ноября 2012 года был избран президентом Федерации легкой атлетики Украины. В августе 2015 года стал членом Комиссии по вопросам развития национальных федераций ЕА (Европейской легкоатлетической ассоциации). Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины

17 декабря 2014 года назначен на должность первого заместителя Министра молодежи и спорта Украины.