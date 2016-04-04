Теннисист Стаховский поднялся на семь позиций в мировом рейтинге

Украинец поднялся со 115-го на 108-е место, сообщает официальный сайт АТР.

В свою очередь, находящиеся в Топ-100 мирового рейтинга украинцы ухудшили свои позиции. Александр Долгополов опустился на 30-ю позицию (-1), Илья Марченко – на 70-ю (-2).

В Топ-10 рейтинга спортсмены сохранили свои предыдущие позиции. Лучший игрок мира Новак Джокович (Сербия) теперь опережает по очкам идущего вторым Энди Маррея (Великобритания) более чем в два раза - 16540 баллов против 7815. Далее идут Роджер Федерер, Станислас Вавринка (оба - Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Кеи Нисикори (Япония), Томаш Бердых, Давид Феррер (Испания), Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске (оба - Франция).

В то же время, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лучшая спортсменка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 16-е место. Леся Цуренко поднялась на 42-е место (+4), а Катерина Бондаренко опустилась на 63-е (-4).

Рейтинг по-прежнему возглавляет Серена Уильямс (США). В то же время, Анжелик Кербер (Германия) вышла на 2-е место, опередив Агнешку Радванску (Польша). Четвертую позицию за собой сохранила Гарбинье Мугуруса (Испания), а Виктория Азаренко (Беларусь) перемстилась с 8-го на 5-е место.

На прошлой неделе состоялся крупнейший турнир в Майами (США), где в мужском одиночном турнире победу одержал Новак Джокович, а у женщин успех праздновала Виктория Азаренко.