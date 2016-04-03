Гимнаст Верняев завоевал две золотые медали на турнире World Challenge Cup в Германии

В Коттбусе (Германия) завершились соревнования этапа Кубка мирового вызова, где в последний день украинец Олег Верняев завоевал две золотые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

В упражнении на перекладине Верняев набрал 14,966 балла. Он опередил поделивших 2-е место швейцарцев Кристиана Бауманна и Пабло Браггера - по 14,766 балла.

В свою очередь, в опорном прыжке оценка украинца составила 15,233 балла. За первый прыжок он получил 15,333, за второй - 15,133. Серебро у Кью Руфанга из Китая (14,899), бронза у швейцарца Бенджамина Гишарда - 14,833.

Как сообщал УНИАН, в первый день финалов украинцы Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали три награды. Радивилов выиграл золото в упражнении на кольцах, Верняев - серебро в упражнении на коне и бронзу за вольные упражнении.

Этап Кубка мирового вызова проходил в Коттбусе с 31 марта по 3 апреля.