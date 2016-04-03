Гимнастка Ризатдинова завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира в Италии

В Песаро (Италия) завершились соревнования этапа Кубка мира по художественной гимнастике, где украинка Анна Ризатдинова завоевала две золотые медали в упражнениях с мячом и лентой, сообщает официальный сайт соревнований.

Всего на счету украинки четыре награды, в том числе, бронза в многоборье.

В упражнении с мячом судьи оценили выступление украинки в 18,650 балла. На пьедестале почета украинка опередила россиянку Дину Аверину и Мелитину Станюту из Беларуси, которые разделили второе место - по 18,500 балла. А в упражнении с лентой украинка заработала от судей 18,600 балла. Здесь второе место разделили Аверина и Сей Ён Джей из Южной Кореи.

Серебро украинка завоевала в упражнении с обручем, где заработала от судей 18,650 балла. Чемпионкой тут стала Маргарита Мамун из России (19,100), бронзовым призером - Аверина (18,600).

Накануне, в многоборье Ризатдинова показала общий результат за четыре упражнения 74,550 балла, завоевав бронзу. Победительницей турнира стала Яна Кудрявцева из России (76,450), серебро у Мамун - 75.900.

Этап Кубка мира в Песаро проходил 1-3 апреля.