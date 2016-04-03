Украинские гимнасты завоевали три медали на турнире World Challenge Cup в Германии

В Коттбусе (Германия) проходит турнир по спортивной гимнастике из серии World Challenge Cup 2016, в рамках которого в первый день финалов украинцы Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали три награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Игорь Радивилов победил на одном из своих любимых снарядов – кольцах. За свое упражнение он получил от судей 15,5 балла, опередив бразильца Энрике Медину Флореса (15,366) и Дэнниса Гооссенса из Бельгии - 15,033. Олег Верняев в этом упражнении занял 6-е место в финале с результатом 14,366.

В свою очередь, Верняев завоевал бронзу в вольных упражнениях, получив от судей 14,833 балла. У Диего Иполито из Бразилии 16,466 балла, Рока Клавора из Словении - 14,866.

В упражнении на коне Верняев стал серебряным призером с результатом 15 баллов ровно. У победителя турнира британца Луиса Смита 15,100 балла, а тройку призеров замкнул Сашо Бертончель из Словении - 14,700.

Этап Кубка мирового вызова проходит в Коттбусе с 31 марта по 3 апреля.