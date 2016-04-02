Украинский призер чемпионата Европы в толкании ядра Вирастюк перенес операцию на сердце

Бронзовый призер чемпионата Европы 1994 года и участник Олимпиады в Атланте-96 Роман Вирастюк перенес хирургическое вмешательство, написал на своей странице в Facebook его брат Василий Вирастюк.

"По поводу операции Романа... Хирургическое вмешательство длилось долгих 13 часов. Начали в 9:00 утра 31 марта, закончили операцию в 22:15 вечера. Брату поставили сердечный клапан, сделали протез корня аорты, запустили сердце", - отметил Василий.

"На данный момент Роман уже в реанимации, будет спать весь завтрашний день (для стабильной работы сердца и нормализации внутренне кровяного давления). Благодаря непревзойденной работе хирургов и вашим молитвам сейчас все хорошо! Впереди еще долгий и непростой путь восстановления и реабилитации. Я уверен, что Роман сейчас бы сказал "спасибо" всем за поддержку", - написал Вирастюк.

Вирастюк был третьим на ЧЕ в Хельсинки, а на Олимпийских играх и чемпионатах мира не поднимался выше 6-го места. Завершил карьеру в 2003-м году.