Шведский лыжник преодолел за сутки 438 километров и побил мировой рекорд

Швед Эрик Викстрём установил новый мировой рекорд, за 24 часа преодолев на лыжах классических ходом 438 километров 575 метров, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Викстрём стартовал в 7:20 по местному времени в четверг в Швеции и остановился в это же время в пятницу, пройдя по трассе 1064,5 круга. В итоге он превзошел на 5 километров прежнее достижение, которое принадлежало финну Теему Виртанену.

«Было очень интересно проверить возможности моего тела, и я столкнулся с серьезными физическими и психологическими проблемами. Я, вероятно, никогда не повторю этого. В последние три часа было чрезвычайно сложно», - признался Викстрём.

Достижение 33-летнего Викстрёма будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.