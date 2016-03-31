В международной велогонке Race Horizon Park-2016 примут участие звезды европейского велоспорта

В этом сезоне велогонка празднует юбилей, в международном статусе она состоится в пятый раз, сообщили УНИАН в пресс-службе Оргкомитета соревнований.

Заявки на участие в гонке уже подали такие известные европейские команды, как ColoQuick Team (Дания), Team Roth-Skoda (Швейцария), Bliz-Merida Pro Cycling (Швеция), Astana City (Казахстан), Минск Cycling Club (Беларусь), Metalac Quick Kraljevo (Сербия), SKC Tufo Prostějov (Чехия), Tusnad Cycling Team (Румыния).

«Соревнования этого года будут еще более красочными и более жесткими, ведь достаточно много известных иностранных команд уже подали заявки, и еще много гонщиков заинтересованы в участии. Видимо, таки Ярослав Попович в прошлом году не шутил, когда сказал, чтобы мы готовили чартеры, потому что он приложит все усилия, чтобы рассказать европейской велообщественности, какие замечательные соревнования сегодня проводят в Киеве», — отмечает президент Федерации велосипедного спорта и председатель организационного комитета Race Horizon Park Александр Башенко.

Украинским спортсменам, которые в домашних стартах всегда показывали лучшие результаты и поднимались на подиум, в этот раз придется приложить еще больше усилий. Ведь в Киев едут такие известные европейские спортсмены как Алекс Расмуссен, представитель датской команды Team coloQuick. Расмуссен, который присоединился к команде лишь в прошлом году, — звезда велотрека. Он имеет титулы олимпийского чемпиона (Пекин, 2008 год) и чемпиона мира по велоспорту на треке 2015 года (скретч), но достиг успеха и в шоссейном велоспорте. Так, в 2007 году спортсмен выиграл Чемпионат Дании по шоссейному велоспорту.

Не меньшую конкуренцию в пелотоне Race Horizon Park 2016 составит команда-старожил Tusnad Cycling Team (Румыния). Ведь в гонках свой профессиональный талант проявит основатель и велогонщик команды Эдуард-Кароль Новак. Профессиональный велогонщик и чемпион Летних Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года, где в индивидуальной гонке преследования на треке (4 км) он стал победителем. Это наибольшее достижение в паралимпийском спорте Румынии. До этого, на играх 2008 года в Пекине спортсмен выигрывал серебряную медаль в индивидуальной гонке. Интересно, что свой путь в спорте Новак начинал как конькобежец, но в 1996 году в аварии потерял ногу и перешел в велоспорт. Сейчас ездит с протезом.

Достойны внимания и дебютанты киевских гонок, интернациональная команда из Швеции Bliz-Merida Pro Cycling. Прошлый год стал для команды наиболее продуктивным: 105 стартов в 15 различных странах и 19 побед. Bliz-Merida Pro Cycling снискала славу лучшей шведской команде на международном уровне. Кроме того, она выиграла Кубок Швеции по шоссейному велоспорту. В состав команды в 2016 году входит 11 спортсменов из пяти стран.

Серию международных велогонок Race Horizon Park 2016 будет обслуживать комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн. Это один из самых опытных и титулованных судей Международного союза велосипедистов (UCI). Он уже имел возможность познакомиться с Украиной, ведь обслуживал международную велогонку Odessa Grand Prix 2015.

Ежегодная международная велогонка на шоссе Race Horizon Park, по традиции, состоится на День Киева, 27-29 мая.