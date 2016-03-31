13 украинцев примут участие в чемпионате Европы по прыжкам на батуте

В испанском городе Вальядолид начались соревнования европейского первенства по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Украинская заявка насчитывает 13 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины. Наша команда представлена на турнире своим сильнейшим составом. В прыжках на батуте спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и синхронных прыжках. Состав сборной Украины выглядит таким образом. Мужчины: Денис Бедевкин, Николай Просторов, Дмитрий Собакарь Дмитрий, Виктор Кифоренко, Александр Шахов, Никита Стаценко. Женщины: Анна Бакуновицкая, Марина Кийко, Светлана Малькова, Наталья Москвина, Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Дарина Козярская. Чемпионат Европы продлится с 31 марта по 4 апреля.

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