13 украинцев примут участие в чемпионате Европы по прыжкам на батуте
15:05, 31 марта 2016Другое
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В испанском городе Вальядолид начались соревнования европейского первенства по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.
noc-ukr.org
Украинская заявка насчитывает 13 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Наша команда представлена на турнире своим сильнейшим составом.
В прыжках на батуте спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и синхронных прыжках.
Состав сборной Украины выглядит таким образом.
Мужчины: Денис Бедевкин, Николай Просторов, Дмитрий Собакарь Дмитрий, Виктор Кифоренко, Александр Шахов, Никита Стаценко.
Женщины: Анна Бакуновицкая, Марина Кийко, Светлана Малькова, Наталья Москвина, Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Дарина Козярская.
Чемпионат Европы продлится с 31 марта по 4 апреля.
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