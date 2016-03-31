Биатлонист Семенов признан лучшим спортсменом марта в Украине
13:20, 31 марта 2016Другое
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Национальный олимпийский комитет Украины признал лучшим спортсменом марта бронзового призера чемпионата мира по биатлону Сергея Семенова.
noc-ukr.org
Его наставник и отец Александр Семенов стал лучшим тренером первого весеннего месяца, сообщает пресс-служба НОК.
Высокого звания НОК Семенов удостоен за прекрасное выступление на чемпионате мира в норвежском Холменколлене.
Он блестяще провел спринтерскую гонку на 10 км и сумел подняться на третью ступеньку пьедестала почета, завоевав первую в своей карьере медаль мирового первенства.
Эта «бронза» стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в марте.
Семенов во второй раз становится лучшим спортсменом месяца в Украине. Впервые подобного признания НОК биатлонист добился в январе 2015 года.
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