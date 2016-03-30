В оккупированном Крыму собрались проводить летнюю Олимпиаду
Самое престижное спортивное соревнование хотят провести через 10 лет.
Крым через десять лет сможет претендовать на проведение летних Олимпийских игр, заявил так называемый "глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк, сообщает Р-спорт.
"Вполне реально, что мы лет через десять сможем претендовать на летние Олимпийские игры, с учетом того внимания, которое федеральные власти, непосредственно президент России, уделяют Крыму", - сказал Черняк журналистам.
По его словам, десять лет - это как раз такой срок, когда при желании и при возможности можно выйти на соответствующий уровень.
В свою очередь так называемый "вице-премьер крымского правительства" Руслан Бальбек подчеркнул, что был поражен развитием инфраструктуры Краснодарского края, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры.