В оккупированном Крыму собрались проводить летнюю Олимпиаду

Крым через десять лет сможет претендовать на проведение летних Олимпийских игр, заявил так называемый "глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк, сообщает Р-спорт.

"Вполне реально, что мы лет через десять сможем претендовать на летние Олимпийские игры, с учетом того внимания, которое федеральные власти, непосредственно президент России, уделяют Крыму", - сказал Черняк журналистам.

По его словам, десять лет - это как раз такой срок, когда при желании и при возможности можно выйти на соответствующий уровень.

В свою очередь так называемый "вице-премьер крымского правительства" Руслан Бальбек подчеркнул, что был поражен развитием инфраструктуры Краснодарского края, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры.