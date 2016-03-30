На чемпионате мира по фигурному катанию Украину представят 4 спортсмена

Отечественные фигуристы выступят в мужском и женском одиночном катании, а также в турнире среди танцевальных дуэтов, сообщает официальный сайт соревнований.

В состязаниях спортивных пар Украина не представлена.

В мужском одиночном катании выступит Иван Павлов. В списке участников также значится экс-украинец Алексей Быченко, в январе ставший чемпионом Европы. Спортсмен представляет Израиль. В свою очередь, аргентинец Денис Маргалик до 14 лет прожил в Украине, но не представлял страну на крупных международных соревнованиях.

В женском одиночном катании Украину представит Анна Хныченкова из Днепропетровска.

В соревновании танцевальных дуэтов Украину будут представлять харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин. Год назад дуэт стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира, а на взрослом первенстве занял итоговое 17-е место. Среди экс-украинцев стоит отметить Алису Агафонову, которая выступает под флагом Турции в дуэте с Альпером Учаром, выступающего в белорусской паре танцоров Юрия Беляева (вместе с Викторией Ковалевой) и Максима Сподырева, выступающего вместе с Натальей Калишек за Польшу.

Чемпионат мира в Бостоне продлится до 3 апреля.