Турецкие болельщики во время матча закидали мусором российских волейболисток

Об этом на своей странице в Instagram сообщила игрок российского клуба Татьяна Кошелева.

"Фанаты турецкой команды вели себя более чем неадекватно,их слова и жесты показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на наши головы летел мусор! А самым главным потрясением для меня стал момент, когда главный тренер "Галатасарая" показывал средний палец мне и сотрудникам нашей команды", - написала о своих впечатлениях от игры российская волейболистка. При этом результат игры, в которой россиянки потерпели поражение, волейболистка комментировать не стала.

Первый финальный матч розыгрыша Кубка ЕКВ прошел 29 марта в Стамбуле. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. Ответная игра финала пройдет 2 апреля в Краснодаре.