Турецкие болельщики во время матча закидали мусором российских волейболисток
Турецкие болельщики закидали волейболисток краснодарского "Динамо" посторонними предметами во время первого финального матча розыгрыша Кубка ЕКВ со стамбульским "Галатасараем".
Об этом на своей странице в Instagram сообщила игрок российского клуба Татьяна Кошелева.
"Фанаты турецкой команды вели себя более чем неадекватно,их слова и жесты показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на наши головы летел мусор! А самым главным потрясением для меня стал момент, когда главный тренер "Галатасарая" показывал средний палец мне и сотрудникам нашей команды", - написала о своих впечатлениях от игры российская волейболистка. При этом результат игры, в которой россиянки потерпели поражение, волейболистка комментировать не стала.
Первый финальный матч розыгрыша Кубка ЕКВ прошел 29 марта в Стамбуле. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. Ответная игра финала пройдет 2 апреля в Краснодаре.