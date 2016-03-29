Двое бельгийских велогонщиков умерли в течение двух дней

12:29, 29 марта 2016
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Дан Мюнгхер скончался от сердечного приступа, Антуан Демуати погиб в результате столкновения с мотоциклом.

Дан Мюнгхер не дожил до своего 23-летия две недели / equipe-cycliste-velo-club-roubaix.com

Двое бельгийских велогонщиков-профессионалов скончались в течение двух дней, соответственно, в результате аварии и сердечного приступа.

Дан Мюнгхер скончался от сердечного приступа, который случился во время гонки, проходившей в воскресенье, 27 марта, сообщается на сайте команды Roubaix–Lille Mеtropole, за которую выступал бельгиец. В критическом состоянии Мюнгхер был доставлен в больницу французского города Аяччо, где скончался на следующий день, 28 марта. Спортсмену 13 апреля должно было исполниться 23 года. 

Другой трагический случай произошел в воскресенье, 27 марта, во время классической однодневки Гент — Вевельгем, во время которой Антуан Демуатье столкнулся с мотоциклом. 25-летнего спортсмена оперативно отправили в отделение интенсивной терапии больницы французского Лилля, но спустя несколько часов он скончался. 

  

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