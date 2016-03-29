Двое бельгийских велогонщиков умерли в течение двух дней

Двое бельгийских велогонщиков-профессионалов скончались в течение двух дней, соответственно, в результате аварии и сердечного приступа.

Дан Мюнгхер скончался от сердечного приступа, который случился во время гонки, проходившей в воскресенье, 27 марта, сообщается на сайте команды Roubaix–Lille Mеtropole, за которую выступал бельгиец. В критическом состоянии Мюнгхер был доставлен в больницу французского города Аяччо, где скончался на следующий день, 28 марта. Спортсмену 13 апреля должно было исполниться 23 года.

Другой трагический случай произошел в воскресенье, 27 марта, во время классической однодневки Гент — Вевельгем, во время которой Антуан Демуатье столкнулся с мотоциклом. 25-летнего спортсмена оперативно отправили в отделение интенсивной терапии больницы французского Лилля, но спустя несколько часов он скончался.