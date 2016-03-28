Украинец Долгополов проиграл в третьем круге теннисного турнира в Майами и выбыл из борьбы

Матч завершился со счетом 2-6 2-6, сообщает Большой теннис Украины.

Украинец начал поединок с брейкпоинта - 1-0. Пять раз был счет "ровно" на подаче Александра, но соперник все-таки сделал обратный брейк. Нисикори выиграл также следующий гейм нашего теннисиста (3-1). В свою очередь, навязать борьбу японцу на его подаче Долгополову не удается. Кеи, в свою очередь, реализует очередные брейкпоинты (и одновременно сетболы) - 6-2.

Четыре брейкпоинта на старте второго сета отыгрывает Долгополов (1-1). При счете 2-1 Нисикори все-таки делает брейк. Были возможности у Кеи по ходу партии увеличить отрыв, но он ими не воспользовался. В восьмом гейме японец берет второй брейк в этом сете и зарабатывает путевку в четвертый раунд.

Поединок продолжался 1 час и 12 минут.

Долгополов был последним из представителей Украины в мужской одиночной сетке.

Поздно ночью по киевскому времени сегодня свой матч четвертого круга женских соревнований проведет последняя представительница Украины Элина Свитолина, которая будет противостоять Екатерине Макаровой (Россия).

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 3 апреля.