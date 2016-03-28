Украинские гимнастки выиграли четыре медали на этапе Гран-при во Франции

На счету наших спортсменок одна серебряная и три бронзовых медали, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Обладательницей серебра стала лидер украинской сборной Анна Ризатдинова в упражнении с булавами (18,650). Победила в этом упражнении россиянка Маргарита Мамун (18,767). Бронзовую медаль Ризатдинова завоевала в упражнении с лентой (18,417). Первой стала россиянка Александра Солдатова (18,717), второй – белоруска Мелитина Станюта (18,467).

В соревнованиях групп украинки дважды замыкали тройку призеров – в упражнении с пятью лентами (17,250), а также шестью булавами и двумя обручами (17,800). Победу в этих видах программы одержали, соответственно, гимнастки Израиля и Беларуси.