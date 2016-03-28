Украинские гимнастки выиграли четыре медали на этапе Гран-при во Франции

16:19, 28 марта 2016
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В Тье (Франция) завершился второй этап Гран-при по художественной гимнастике, где украинские гимнастки завоевали четыре награды.

В Баку выступят 13 украинских спортсменок / noc--ukr.org

На счету наших спортсменок одна серебряная и три бронзовых медали, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины. 

Обладательницей серебра стала лидер украинской сборной Анна Ризатдинова в упражнении с булавами (18,650). Победила в этом упражнении россиянка Маргарита Мамун (18,767). Бронзовую медаль Ризатдинова завоевала в упражнении с лентой (18,417). Первой стала россиянка Александра Солдатова (18,717), второй – белоруска Мелитина Станюта (18,467). 

В соревнованиях групп украинки дважды замыкали тройку призеров – в упражнении с пятью лентами (17,250), а также шестью булавами и двумя обручами (17,800). Победу в этих видах программы одержали, соответственно, гимнастки Израиля и Беларуси.

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