НОК Украины выделил дополнительно 900 тысяч гривен на стипендии олимпийцам

НОК Украины назначил специальные стипендии для молодых олимпийцев – чемпионов и призеров II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере, а также медалистов XIII летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2015 года в Тбилиси, выделив на это около 400 тыс. грн.

Данная программа успешно продолжает планомерную политику НОК, начатую еще с 2010 году после I летних Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, согласной которой юные спортсмены и их тренеры в течение года будут получать ежемесячно именную помощь.

На остались без внимания и те атлеты, которые завершили свои активные выступления, но стремятся и в дальнейшем служить олимпийским ценностям и следовать олимпийским идеалам. 26 ежегодных стипендий с общим фондом почти 500 тыс. грн. предоставит возможность спортсменам попробовать свои силы в роли стипендиатов региональных представительств Национального олимпийского комитета.

Начиная с 2011 года реализация этой программы дала возможность оставить молодые профессиональные кадры в Украине и предоставить им мотивацию по дальнейшему развитию и самосовершенствованию, а также способствовало социальной интеграции спортсменов после завершения активной карьеры.

«Национальный олимпийский комитет Украины прилагает максимальные усилия для предоставления финансовой помощи спортсменам и всем субъектам олимпийского движения. Средства, которые поступают от наших спонсоров и партнеров, мы вкладываем в тех, кто прославляет нашу страну на международной арене, добывая ей славу и авторитет, а также способствует интеграции атлетов в повседневную жизнь, привлекая их опыт, знания в развитие олимпийского движения в Украине», - подчеркнул президента НОК Украины Сергей Бубка.