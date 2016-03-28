Украинские саблистки не смогли попасть в призеры этапа Гран-при в Южной Корее

Ни одна из украинок, в том числе и лидер национального рейтинга Ольга Харлан, не сумели попасть на пьедестал почета, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

В 1/32 финала Галина Пундик уступила представительнице Италии Грегории Росселла со счетом 10:15, а Елена Воронина не справилась с 8-мым номером мирового рейтинга полячкой Александрой Соха. Далее из борьбы выбыли Алина Комащук и Ольга Жовнир. Алина уступила лидеру мировой классификации россиянке Софье Великой (6:15), а Жовнир – Шен Чен из Китая (8:15). Дальше всех сумела пробиться Ольга Харлан, которая проиграла кореянке Сео Чжи Ён с минимальным разрывом – 14:15, остановившись в 1/8 финала соревнований.

Победительницей турнира стала Яна Егорян из России, и, таким образом, переместилась на вторую позицию мирового рейтинга. В финале она одержала уверенную победу над обидчицей Харлан кореянкой Чжи Ён со счетом 15:10. «Бронзу» сеульского Гран-при домой увезли Вассилики Вугиука из Греции и россиянка Софья Великая.