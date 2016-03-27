Долгополов и Свитолина вышли в следующий круг теннисного турнира в Майами

Украинцы Александр Долгополов и Элина Свитлина выиграли очередные матчи на теннисном турнире в Майами, в то время как Сергей Стаховский не смог завершить свой поединок из-за травмы и прекратил борьбу, сообщает Большой теннис Украины.

Долгополов в матче второго круга обыграл Андреаса Сеппи (Италия) со счетом 6-4 6-4.

В начале первой партии соперники обменялись брейками и в следующий раз выиграть гейм на подаче Сеппи украинцу удалось уже под конец сета. В свою очередь, Сеппи смог выйти вперед на старте второй партии, а затем удвоил количество брейков (4-1). После этого инициатива в матче перешла к Долгополову, который выиграл пять геймов подряд и завоевал путевку в третий круг.

Следующий соперник Александра Долгополова - шестая ракетка турнира Кеи Нисикори. Теннисисты уже встречались на турнирах в Шанхае (2011), Брисбене (2013) и Акапулько (2015) и во всех матчах победу в двух сетах праздновал японец.

А вот Сергей Стаховский свой матч против американца Джека Сока завершить не смог. При счете 2:6, 2:3 он вызвал на корт физиотерапевта, но после массажа не почувствовал себя легче и вынужден был досрочно прекратить борьбу.

В свою очередь, Свитолина в матче третьего круга женского одиночного турнира обыграла Каролин Возняцки (Дания) 5-7 6-4 7-6 (1).

В первой и второй партии все решил "лишний" брейк, когда по очереди преимущества добивались датчанка и украинка. А в решающей третьей партии соперницы дошли до тай-брейка, в котором украинка разгромила соперницу - 7:1.

В четвертом раунде Свитолину ждет встреча с Екатериной Макаровой (Россия). Три очных поединка провели теннисистки в 2015 году и во всех матчах победу праздновала россиянка (Сидней, Майами, Открытый чемпионат США). Кстати, Макарова во втором раунде нынешнего турнира в Майами обыграла другую украинку Лесю Цуренко.

Как сообщал УНИАН, турнир в Майами проходит с 21 марта по 3 апреля.