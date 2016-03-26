"Мотор" проиграл венгерскому "Веспрем" и выбыл из борьбы в гандбольной Лиге чемпионов

Ответный матч, завершившийся в Венгрии, хозяева выиграли со счетом 41:28, сообщает официальный сайт Европейской федерации гандбола.

Хозяева площадки из "Веспрема" уверенно провели весь матч, уже по ходу первого тайма создав себе преимущество в десять голов. Правда, в концовке тайма, действующий чемпион Украины чуть сократил отставание в счете - 23:14, "+9" для хозяев по итогам тайма. Тем не менее, это не сказалось существенным образом на ходе игры. После перерыва венгры не были столь агрессивны, играли практически на равных с гостями, но сумели увеличить перевес еще на четыре гола, до "+13".

Лучшими игроками в составе украинской команды стали Сергей Шельменко и Игорь Сорока, на счету которых по 6 голов.

Как сообщал УНИАН, первый матч, состоявшийся неделю назад в Запорожье, завершился со счетом 24:29 в пользу венгерской команды.