Украинские юниоры завоевали бронзу чемпионата Европы по бадминтону в паре

В Люблине (Польша) завершился чемпионат Европы по бадминтону среди 17-летних девушек и юношей, где в миксте (смешанная парная категория) Марина Ильинская и Даниил Боснюк стали бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

Пара начинала соревнования с 1/32 финала. Украинцы последовательно обыграли представителей Израиля, Турции, Дании и Англии. А в полуфинале Ильинская - Боснюк не смогли одолеть российскую пару Михаил Лавриков и Анастасия Медведева (18-21, 21-7, 17-21), став обладателями «бронзы». Россияне, в свою очередь, в финале уступили золотые медали паре из Дании, довольствовавшись серебром.

В женской одиночке Марина Ильинская была сеяна первой и начинала соревнования в 1/32 финала. Марина последовательно расправилась с представительницами Ирландии, Чехии и Англии, но остановилась в шаге от медали, проиграв в четвертьфинале датской спортсменке Лин Кристоферсен: 11-21, 17-21. В свою очередь Дарья Галицына завершила выступление в 1/16 финала.

В женской парной категории Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова проиграли в первом круге спортсменкам из Беларуси. А в мужской парной категории Михаил Махновский и Дмитрий Ковалев проиграли в первом круге соревнований паре из Уэльса, а Владислав Стерин и Роман Алтунян дошли до 1/8 финала.

Чемпионат Европы в Польше проходил 21-25 марта.