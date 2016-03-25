Исполком НОК выразил обеспокоенность относительно возможной ликвидации Министерства молодежи и спорта

Исполком Национального олимпийского комитета Украины выражает глубокую обеспокоенность относительно возможной ликвидации Министерства молодежи и спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В частности, в заявлении говорится: "В ответственный период подготовки к Играм ХХХІ Олимпиады, которая уже через 133 дня начнется в бразильском Рио-де-Жанейро, такой шаг может поставить под угрозу эффективность обеспечения надлежащего подготовительного процесса и большого спектра организационных вопросов, связанных с этим. Более того, как свидетельствует опыт многочисленных прошлогодних трансформаций, отсутствие центрального органа исполнительной власти, ведающего вопросами физической культуры и спорта, ставит под угрозу как развитие спорта высших достижений, так и обеспечения физической культуры как основного фактора здоровья нации".

Украинские спортсмены, несмотря на различные трудности продолжают прославлять нашу страну в мире, а в честь их побед над самыми престижными мировыми аренами поднимается государственный флаг и звучит гимн Украины.

Учитывая то, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов государственной политики Национальный олимпийский комитет выступает за сохранение Министерства молодежи и спорта.

Как сообщал УНИАН, игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут с 5 по 21 августа 2016 года.

Сейчас продолжается лицензионный отбор на участие в Олимпиаде, который завершится в июне текущего года. Уже 124 спортсмена завоевали право участия в Играх-2016. Окончательный состав сборной Украины будет утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по итогам лицензионного отбора и по предложениям национальных олимпийских федераций в конце июля 2016 года.