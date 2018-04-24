Предолимпийские страсти украинского плавания

В украинском плавании разгорается большой скандал за четыре месяца до главного спортивного события – Олимпийских игр. Ведущие спортсмены, тренеры и функционеры Федерации, вместо планомерной подготовки к Играм, погрязли в спорах с одним из лучших пловцов в истории Украины, чемпионом мира и Европы, серебряным призером Олимпиады-2000, а ныне депутатом Верховной Рады Денисом Силантьевым.

Представители ФПУ, действующие спортсмены и тренеры пытаются защитить теперь уже экс-главного тренера сборной Андрея Сердинова, отвечавшего за подготовку команды к Олимпиаде в Рио, и ныне действующего сотрудника ФПУ гостренера Андрея Власкова, который назначен главным судьей турнира по плаванию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В свою очередь, депутат ВР и один из самых титулованных украинских пловцов Денис Силантьев считает, что руководители украинского плавания своими действиями скомпрометировали себя, в Федерации процветает коррупция, а национальная команда не развивается.

Накануне президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский заявил об угрозе срыва подготовки к Олимпиаде-2016 в связи с давлением, которое осуществляется на ФПУ со стороны Силантьева.

Накануне президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский заявил об угрозе срыва подготовки к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в связи с давлением, которое осуществляется на ФПУ и национальную сборную со стороны депутата Верховной Рады Дениса Силантьева.

В частности, Качуровский отмечает: «Вокруг федерации плавания Украины сложилась нездоровая ситуация, которая длится с октября прошлого года. Тогда на имя министра молодежи и спорта Украины пришло письмо от профильного комитета Верховной Рады с требованием уволить главного тренера национальной сборной Андрея Сердинова и гостренера по плаванию Андрея Власкова. Инициатором письма стал народный депутат Денис Силантьев. Почему депутат решил добиться увольнения главного тренера команды, мне сказать сложно. Можно думать о чем угодно, вплоть до личных неприязненных отношений двух людей. Во всяком случае, ни одного более-менее вразумительного объяснения этого требования от г-на Силантьева я так и не услышал. Надо – и все. То же самое в ситуации с Власковым. Но дело даже не в моей личной позиции, когда я, как президент Федерации, защищаю тренера, готовящего команду к Олимпийским играм. Дело в том, что в ответ более 100 тренеров подписались под письмом в защиту и тренера сборной, и гостренера. Кстати, Власков в Рио будет, ни много, ни мало, главным судьей олимпийского турнира по плаванию. После этого, по инициативе ВР была создана комиссия, проверявшая работу ФПУ, но не нашедшая нарушений деятельности. Последовало второе обращение г-на Силантьева, третье, пятое... После 6-й комиссии главный тренер национальной сборной Сердинов принял решение уйти в отставку. Он просто морально не выдержал такого давления, сказав мне в личной беседе: «Наверное, я уйду. Так будет лучше для всех. Больше так продолжаться не может». Теперь депутат Силантьев продолжает добиваться отставки Власкова».

Конфликт, дошедший до точки кипения, вынудил функционеров и спортсменов ФПУ обнародовать эти весьма нелицеприятные факты, заодно взывая о помощи к общественности. Впрочем, вторая сторона данного конфликта, в лице одного из лучших пловцов в истории Украины Дениса Силантьева, также не стала отмалчиваться. На просьбу УНИАН прокомментировать конфликт Силантьев отметил: «Знаете, как говорится в мудрой пословице, поступки, а не слова красят человека. В данном случае – результаты. А результаты работы с каждым годом все хуже и хуже. Все меньше и меньше у нас пловцов, выступающих на действительно высоком уровне. Очень плохо то, что нет перспективных юниоров, которые бы могли заявить о себе в ближайшем будущем. Нет не только результатов. В принципе, сборной, как таковой, не существует. Старший тренер не контролирует ситуацию, кто где находится. Спортсмены тренируются каждый по отдельности, главный тренер их не «ведет» к главному старту четырехлетия. Наконец, работу с медициной никто не ведете, нет селекционной работы. Ладно бы были хоть какие-то подвижки в результатах, но и этого нет. Я не вижу роста результатов наших пловцов. Тех, которые сейчас представляют сборную на международных соревнованиях».

Касательно конкретной ситуации с Сердиновым, по словам Силантьева, тренер был уволен «не столько из-за меня, сколько, как я понимаю, из-за низкой зарплаты».

Касательно конкретной ситуации с Сердиновым, по словам Силантьева, тренер был уволен «не столько из-за меня, сколько, как я понимаю, из-за низкой зарплаты». «Сейчас он уехал в Россию (Сердинов работает в рамках проекта знаменитого российского пловца, 4-кратного Олимпийского чемпиона Александра Попова). Даже если бы за месяц до Олимпиады его уволили, ничего страшного не было бы… Повторюсь еще раз – это несамостоятельный специалист. Я ему прямо говорил: «Андрей, ты не готов к этой должности». Я единственный голосовал против, когда решалась судьба его назначения на должность главного тренера команды. Я же не делаю что-то исподтишка, я отстаивал свою позицию и ранее. Зачем нам тренер, функции которого, грубо говоря, сводятся к тому, что он приходит и открывает бассейн?», - отмечает депутат.

Кроме того, народный депутат имеет претензии и к работе непосредственного руководителя Федерации. «ФПУ также далеко не всегда работает на интересы сборной и государства Украины. Конкретный пример – мы потеряли пловчиху Викторию Солнцеву. Это произошло по вине президента Федерации Качуровского, который, грубо говоря, продал спортсменку в Турцию за 250 тысяч долларов. Эти деньги должны были быть переведены на счет Федерации, во всяком случае, такие были договоренности с представителями турецкой Федерации. Я присутствовал на переговорах и лично это слышал. Я не знаю, дошли ли эти деньги до Украины, на что они были потрачены. Но я знаю другое. Когда общался с самой спортсменкой, ее родителями, спросил у Виктории, почему не хочет выступать за Украину? Последовал ответ: «У меня конфликт с ФПУ. Пока Качуровский и Власков у руля, я за Украину выступать не буду».На уточняющий вопрос о том, что против таких действий Силантьева выступает не только Федерация, но и свыше 100 тренеров, подписавших письмо в защиту главного тренера национальной команды, призер ОИ ответил: «Знаете, спортсмены и тренеры у нас, зачастую, люди подневольные. Как у нас делается? Сегодня не подпишешь – завтра никуда не поедешь, ни на какие соревнования, тебе не дадут полноценно работать и развиваться. Многочисленные подписи – это не показатель в современных реалиях. Как пример могу привести уголовное дело о растрате, которое компетентные органы завели на Власкова. Там, например, выяснилось, что некоторые сборы если и проводились, то только на бумаге. Я лично знаю, что спортсмены на допросах по этому делу говорили – да, я видел документы, что был такой сбор. Да, по бумагам я на нем присутствовал, но в действительности о таком сборе даже не слышал. Через некоторое время эти спортсмены и тренеры отстранялись от работы. Как думаете, тренеры подпишут или нет письмо…»

«Если разрушаешь систему, которая закаменела – система сопротивляется. Это вполне естественно. Я просил отчет о работе за 2014-2015 годы, пока я такого отчета не получил. Я в любом случае не отступлюсь, и буду продолжать бороться за наведение порядка в украинском плавании. При нынешнем руководстве система просто деградирует», - резюмирует Силантьев.

Еще одной точкой кипения во взаимоотношениях Федерации и нардепа Силантьева, по словам Качуровского, является борьба за столичный бассейн ШВСМ «Юность»: «Критическая ситуация возникла вокруг киевского бассейна ШВСМ («Юность»), в котором тренируются лучшие пловцы страны, в том числе, те, кто уже завоевал лицензию на Олимпийские игры. Туда, согласно решению суда, должен вернуться в качестве директора Олег Гатченко, который ранее довел бассейн до ужасного состояния. Бассейн до сих пор полностью не восстановлен. Он пытался выгнать из бассейна ведущих спортсменов и тренеров, выгнал половину сотрудников».

В свою очередь, чемпионка мира и Европы Дарья Зевина рассказывает: «Мне сорвали подготовку к чемпионату Европы-2014, а также сорвали подготовку к чемпионату мира-2015. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что сумею выполнить свой план подготовки и выступить на «максимуме» на Олимпийских играх в Рио». На просьбу УНИАН конкретизировать свои претензии, спортсменка добавила: «Меня могли не пустить в бассейн, а если пускали, то я не одна плавала на дорожке, что существенно затрудняло подготовку. Меня могли травмировать во время тренировки».

Ответить на эту претензию УНИАН попросил восстановленного судом в своих правах директора бассейна Олега Гатченко, которого, впрочем, в рабочий кабинет до сих пор не пускают: «Конкретно по дорожке могу ответить, как специалист, бывший спортсмен и тренер – такого не бывает, чтобы один человек плавал на дорожке, бассейн не частный. Более того, так плавает весь мир. Даже Фелпс (Майкл Фелпс — выдающийся американский пловец, единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион - УНИАН) один не плавает, это обычная практика».

«А вот то, что результаты Дарьи падают, это совсем другой разговор, - продолжает Гатченко. - Зевину я помню 5-летнего возраста, как помню ее отца и тренера Юрия. Конкретно к Чемпионату Европы-2014 и ЧМ-2015 Зевина в Киеве практически не готовилась. 80% времени она проводила на заграничных сборах. В нашем бассейне практически не тренировалась. Она постоянно пробовала себя в работе с разными специалистами. Объездила несколько стран, тренировалась со многими. Но показывать достойные результаты, которые были в начальной стадии ее карьеры, уже не могла. Я с 1996 по 2012 годы занимал должность главного тренера сборной Украины по Киеву. И когда я с ней работал, Дарья плыла на уровне национального рекорда Украины, что позволяло попасть в финал, бороться за награды. Сейчас она не может даже выйти в финал, в лучшем случае, показывает результаты в районе 15-16 места. А ехать на Олимпиаду в Рио туристом, заведомо не претендуя на награды…»

Как заметил Дмитрий Качуровский, озвученные публично претензии – далеко не весь список того, о чем спорят нынешнее руководство ФПУ и выдающийся в недалеком прошлом украинской пловец Денис Силантьев. И, как видно, аргументы есть у обеих сторон, а значит спор может растянуться до бесконечности.

В этой ситуации вызывает беспокойство вполне конкретный вопрос: как нашим ведущим пловцам в такой ситуации готовиться к главному старту четырехлетия? Когда 11-кратная чемпионка мира венгерка Катинка Хоссу спокойно и сосредоточенно готовится к главному старту своей жизни, одна из ее соперниц – Дарья Зевина – вынуждена, вместо тренировок, ходить по пресс-конференциям и рассказывать журналистам о том, как все плохо у нас в Федерации, а также о своих опасениях потерять место в бассейне и нарушить тренировочный ритм.

Президент ФПУ в плюс работы Федерации отмечает тот факт, что каждый спортсмен тренируется в индивидуальных условиях, там, где посчитает нужным.

Президент ФПУ в плюс работы Федерации отмечает тот факт, что каждый спортсмен тренируется в индивидуальных условиях, там, где посчитает нужным. Некоторые – за границей, некоторые - в различных бассейнах по Украине. В том числе, в бассейне «Метеор» в Днепропетровске, где на прошлой неделе состоялся зимний чемпионат Украины по плаванию. «За каждым из них нужно внимательно наблюдать, координировать их работу. Этим занимался главный тренер, сейчас этим заниматься фактически некому», - отмечает Качуровский.

До старта Олимпиады в Рио остается чуть более четырех месяцев. Как пройдут эти месяцы в украинском плавании? В каком психологическом состоянии и, что не менее важно, в какой форме подойдут наши спортсмены к главному старту четырехлетия?..

Кирилл Стадниченко