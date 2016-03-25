Президент Федерации биатлона Украины Брынзак: "Минмолодьспорт собираются ликвидировать"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил о том, что у него есть достоверная информация о ликвидации в ближайшее время Министерства молодежи и спорта Украины. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"У нас снова плохие новости!!! Есть достоверная информация, что собираются ликвидировать министерство по делам молодежи и спорта. Я обращаюсь ко всем федерациям и спортсменам объединиться и отстоять наше Министерство, которое вместе с нами достойно представляет Украину в мире. Ничего не меняется к сожалению в сознании чиновников, никакого уважения к людям, которые прославляют наше государство и являются настоящими патриотами в отличие от псевдореформаторов у власти. Позор всем причастным к уничтожению Украинского спорта", - отметил Брынзак.

Как сообщалось ранее, профильное Министерство неоднократно пытались расформировать и вместо него создать Госкомитет по спорту, но до реформы дело так и не доходило.