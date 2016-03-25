Назначен шеф миссии Олимпийской сборной Украины на Игры в Рио-де-Жанейро

Призер Олимпийских игр по академической гребле, член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины Нина Уманец назначена шефом миссии Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Ее заместителем стала призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, начальник управления олимпийского движения НОК Украины, шеф миссии на Юношеских Олимпийских играх и Европейских юношеских олимпийских фестивалях Анна Сорокина.

Такое решение на сегодняшнем заседании под председательством Сергея Бубки принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины.

Нина Уманец уже в пятый раз будет возглавлять штаб Олимпийской команды Украины. За ее плечами опыт работы на самых престижных соревнованиях четырехлетия: Играх 2008 года в Пекине, Ванкувере-2010, Лондоне-2012 и Сочи в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 10,5 тысяч атлетов из 206 стран мира, которые разыграют 306 комплектов наград в 42 олимпийских дисциплинах.

Сейчас продолжается лицензионный отбор на участие в Олимпиаде, который завершится в июне текущего года. Уже 124 спортсмена завоевали право участия в Играх-2016. С поименным списком можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины или по ссылке. Окончательный состав сборной Украины будет утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по итогам лицензионного отбора и по предложениям национальных олимпийских федераций в конце июля 2016 года.