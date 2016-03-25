Украинец Стаховский вышел во второй раунд теннисного турнира в Майами

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В Майами (США) завершился матч первого раунда теннисного турнира Miami Open presented by Itaú (категория: ATP World Tour Masters 1000), в котором украинец Сергей Стаховский обыграл Николаса Ярри (Чили), сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7-6 (7) 7-5.

Матч проходил в упорнейшей борьбе, где в первой партии все решилось на тай-брейке, когда Стаховский при счете 7:7 выиграл два розыгрыша подряд - 9:7. А во втором сете соперники уложились в отведенные 12 геймов. При счете 5:5 украинец сделал брейк, выиграв два гейма подряд.

Во втором круге наш теннисист проведет матч против 22-й ракетки турнира Джека Сока. В 2013 году соперники встречались именно в Майами, но на стадии квалификации. Сильнее был американец - 4-6 7-6(3) 6-2.

Также со второго круга начнет борьбу на турнире Александр Долгополов, чьим соперником на этой стадии соревнований станет итальянец Андреас Сеппи.

Как сообщал УНИАН, ранее в женском турнире в Майами в третий круг пробилась Элина Свитолина, которая сыграет с Каролина Возняцки (Дания).

Все три матча с участием украинских теннисистов пройдут в субботу, 26 марта.

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 3 апреля.