Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Игра завершилась со счетом 6-3 6-0, сообщает Большой теннис Украины.

За весь матч, который продолжался 1 час и 12 минут, у китаянки был только один брейкпоинт. Чжан повела на старте поединка 2-0, но Свитолина сразу же сделала обратный брейк. Еще дважды украинка выиграла геймы на подаче соперницы и забрала первый сет в свой актив.

Вторая партия прошла под контролем Элины - 6-0 и путевка в третий круг для нашего лидера.

Следующая соперница Элины Свитолиной определится в матче Каролин Возняцки (Дания) и Вани Кинг (США).

В свою очередь, Леся Цуренко не удержала преимущество в игре с Екатериной Макаровой (Россия) 6-3 4-6 3-6. Ранее в женском турнире в матче первого круга проиграла Екатерина Бондаренко. Она уступила другой россиянке Дарье Касаткиной и выбыла из борьбы.

Таким образом, Свитолина осталась единственной представительницей Украины в женском одиночном разряде соревнований.

В то же время, в мужском турнире Miami Open presented by Itaú (категория: ATP World Tour Masters 1000) Илья Марченко свой матч первого круга проводил против Адриана Маннарино (Франция) и также не удержал преимущества 6-2 2-6 3-6. Поздно ночью свой стартовый матч на турнире проведет Сергей Стаховский, а завтра начнет выступления на турнире Александр Долгополов.

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 3 апреля.