Суд в Лозанне лишил медалей шестерых российских спортсменов из-за допинга

Как передает Радио Свобода, соответствующее решение объявил сегодня Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.

Суд удовлетворил апелляцию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая касалась «выборочных» наказаний, вынесенных против шести легкоатлетов, признанных виновными в употреблении допинга.

Читайте такжеРоссийские борцы вслед за легкоатлетами могут лишиться шансов поехать на Олимпиаду из-за допинга

Суд постановил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ошибочно определило время нарушения антидопинговых норм российскими спортсменами таким образом, что это позволило нарушителям сохранить их лучшие результаты и титулы.

Судебное решение означает, что Сергей Кирдяпкин потеряет золотую медаль Олимпиады-2012 в ходьбе на 50 километров. Остальные пять наказанных спортсменов – Сергей Балукин, Валерий Борчин, Владимир Канайкин, Ольга Каниськина и Юлия Зарипова.

Россия отстранена от соревнований под эгидой IААФ после обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства в распространенном и поддерживаемом государством употреблении допинга российскими легкоатлетами.