Суд в Лозанне лишил медалей шестерых российских спортсменов из-за допинга
Шестеро российских спортсменов будут лишены медалей, завоеванных на чемпионатах мира и Европы в 2010 и 2011 годах, а также на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
Как передает Радио Свобода, соответствующее решение объявил сегодня Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.
Суд удовлетворил апелляцию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая касалась «выборочных» наказаний, вынесенных против шести легкоатлетов, признанных виновными в употреблении допинга.
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Суд постановил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ошибочно определило время нарушения антидопинговых норм российскими спортсменами таким образом, что это позволило нарушителям сохранить их лучшие результаты и титулы.
Судебное решение означает, что Сергей Кирдяпкин потеряет золотую медаль Олимпиады-2012 в ходьбе на 50 километров. Остальные пять наказанных спортсменов – Сергей Балукин, Валерий Борчин, Владимир Канайкин, Ольга Каниськина и Юлия Зарипова.
Россия отстранена от соревнований под эгидой IААФ после обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства в распространенном и поддерживаемом государством употреблении допинга российскими легкоатлетами.