Украина вошла в список стран соответствующих кодексу ВАДА

Решением Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Национальный антидопинговый центр Украины с 18 марта 2016 года находится в списке антидопинговых организаций, деятельность которых соответствует Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Такое решение стало итогом проведенной работы по реализации рекомендаций по итогам визита ВАДА в Киев в сентябре 2015 года, имели целью улучшения антидопинговой программы Украины в части использования ВАДА-аккредитованных лабораторий для анализа проб спортсменов, внедрения и признания федерациями по видам спорта Антидопинговых правил.

В течение последних месяцев Министерство молодежи и спорта при участии Национального олимпийского комитета, Национального антидопингового центра и профильных юристов разработало проект новой редакции Закона Украины «О антидопинговый контроль в спорте», который был согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и согласован с ВАДА. В ближайшее время проект будет подготовлен к рассмотрению в Комитете молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады Украины для внесения на голосование в сессионный зал.

После согласования с ВАДА Центром были утверждены Антидопинговые правила, к которым присоединились все национальные федерации по видам спорта.

Также центром было заключено соглашение с ведущей ВАДА–аккредитованной антидопинговой лабораторией Кельна (Германия) и сейчас все пробы направляются для анализа именно в этом научном учреждении.

Как всегда, поддерживался контакт с отделом соблюдения Кодекса и правовым вопросам ВАДА в части информировании о текущей работе центра и по другим направлениям (становление дисциплинарной и апелляционной антидопинговых комиссий, реализация образовательных программ, деятельность комитета с терапевтического использования).

Таким образом, учитывая устранение Украиной основных замечаний к антидопинговой деятельности в разрезе требований Кодекса ВАДА 2015 года, 18 марта 2016 года Совет Учредителей ВАДА приняла решение о признании антидопинговой деятельности такой, которая соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.