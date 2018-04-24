Украинский биатлон в сезоне 2015/16: шаг назад

Последние гонки этапа КМ в российском городе прошли еще в субботу. Но об этом стало известно лишь спустя сутки. Всегда отличавшийся образцово-показательной организацией соревнований этап мирового Кубка в России, на сей раз едва не обернулся трагедией. В воскресенье сильнейший порыв ветра снес мачту освещения, которая упала аккурат на стрельбище стадиона – между ковриками для спортсменов и мишенями. И стало понятно, что гонки масс-старт - как женская, так и мужская - уже не состоятся ни при каких условиях. По счастливой случайности никто не пострадал, а директор по коммуникациям Международного союза биатлонистов (IBU) Пер Ланге лишь констатировал: «Вы видели, что упала мачта освещения. На этом биатлонный сезон завершен».

Впрочем, проблемы российских организаторов этапа КМ пусть больше волнуют IBU и самих россиян. У нас же другая боль – выступление украинских спортсменов в завершившемся сезоне, которые сделали большой шаг назад по сравнению с сезоном прошлым.

Если в прошлом сезоне у украинских биатлонистов было четыре призовых места в итоговом зачете Кубка мира (в том числе, в «Большом Хрустальном Глобусе» БХГ у женщин – общем зачете – самом престижном), то в этом году лишь один подиум в Малом Глобусе (МХГ), и тот в женской эстафете. Индивидуальных призов по итогам сезона нет. А редкие успехи, показанные на протяжении года, стали лишь исключением из правил.

Единственную медаль Украины на ЧМ-2016 завоевал представитель мужской сборной Сергей Семенов. В спринтерской гонке он финишировал на 3-м месте, не допустив ни одного промаха при стрельбе и менее чем на секунду (0,7) отстав на финише от легенды мирового биатлона норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена. С учетом того, что в Кубке мира нынешнего сезона у украинских биатлонистов не было ни одной награды, это более чем неожиданный и приятный сюрприз.

Впрочем, отталкиваясь от результатов прошлого года, украинские болельщики ждали куда более продуктивного выступления именно от Семенова. И совсем в другом виде программы. В сезоне 2014/15 в индивидуальных гонках (самая длинная и энергоемкая дистанция в этом виде спорта) именно Семенов стал обладателем «Малого хрустального глобуса», набрав 142 очка, и обогнав Мартена Фуркада, Эмиля-Хегле Свендсена и других лидеров мирового биатлона.

Поддержать собственный порыв в сезоне нынешнем нашему биатлету не удалось. В зачете индивидуальных гонок он опустился с 1-го… на 31-е место, пропустив, в числе прочих, и партнера по команде Виталия Кильчицкого (28-е место). Правда, в общем зачете КМ лидер нашей сборной лидером и остался – 21-е место по итогам сезона и 393 очка.

В общем же, стоит констатировать факт, что мужская команда, как и в прошлые годы, остается в тени женской половины сборной. Ситуация не меняется…

Вместе с тем, говоря о выступлении мужской команды в нынешнем сезоне, президент ФБУ Владимир Брынзак подчеркнул: «Для парней была четкая задача - показать себя на Чемпионате мира, чтобы не возникало ощущения, что мужчины «прячутся» за спинами девушек. Конец сезона мужская сборная провела нормально, и медаль Семенова доказала, что парни у нас тоже могут бороться на хорошем уровне. Конкуренция там намного выше, но мы к этому готовы».

Основное внимание, как и ранее в последние годы, было приковано к женской сборной. И тут вопросов гораздо больше, чем ответов. Одной из главных причин столь тусклого сезона в исполнении украинок стал неожиданный спад формы одного из лидеров команды прошлых лет Валентины Семеренко. Противовесом этому могло стать успешное возвращение в большой спорт экс-заместителя министра молодежи и спорта Украины Елены Пидгрушной, но она не сумела равномерно распределить силы на весь долгий сезон, выстрелив лишь в самом начале и в концовке, на заокеанском этапе КМ в канадском Кэнморе. В итоге, очкового запаса Елены, добытого в первых гонках, хватило для того, чтобы занять 7-е место в общем зачете БХГ. В зачете спринтерских гонок наш нынешний лидер даже попала в пятерку сильнейших, но… От подиума спортсменку, опять же, отделили 28 баллов и 2 места. А ведь Елена – чемпионка мира-2013 именно в спринте. Да и вообще, наши спортсменки в последние годы приучили к тому, что Украина полноправно входит в когорту лидеров мирового женского биатлона.

Апофеозом нынешнего неудачного сезона стал чемпионат мира в норвежском Холменколлене, Мекке мирового биатлона, где наша женская команда не завоевала ни одной награды. При этом, говорить о неудачном стечении обстоятельств в этом случае просто неуместно. На не всегда точную стрельбу наложились функциональные проблемы, в последние годы явно несвойственные украинской команде. Иначе, чем объяснить, что уже в первой гонке ЧМ – спринте – олимпийская чемпионка Пидгрушная при одном промахе отстала от победительницы гонки более, чем на минуту, и заняла 16-е место. А отстрелявшая «чисто» Ирина Варвинец, ранее по ходу сезона побеждавшая в эстафетной гонке на этапе КМ, также, как и лидер команды, финишировала за пределами Топ-10, с отставанием в 55 секунд.

Да, в гонке преследования Пидгрушная значительно улучшила свой результат, попав в 5-ку сильнейших. Но, за счет чего? Подавляющее большинство соперниц, которых она обогнала, допускали серьезные ошибки на огневых рубежах (от 3 до 7 промахов за гонку), в то время как сама украинка промахнулась лишь однажды. Впечатляющего прогресса в этой гонке добилась и еще одна олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Джима, которая с 31-го места по итогам спринта переместилась на 9-е. И тоже за счет стрельбы – всего один промах. Но отставание от победительницы по времени, составившее чуть менее двух минут, опять же, говорит не столько о хорошем выступлении украинки, сколько о провалах ее соперниц.

Состоявшиеся в последующие дни индивидуальная гонка и масс-старт новых оценок и впечатлений не добавили. Картина уровня подготовки и выступлений женской команды была составлена, и нарушить ее целостность было нечем. А выступления Вали Семеренко и вовсе оставляли гнетущее впечатление. Она не попала в Топ-60 спринта (80-е место), вследствие чего пропустила гонку преследования и заняла 44-е место в «индивидуалке».

Главная надежда украинских болельщиков – на эстафету – еще оставалась. Но была весьма призрачной, исходя из реальных результатов команды. Тем не менее, звание олимпийских чемпионок обязывало нашу четверку из кожи вон лезть, чтобы напомнить о себе миру. И до первой стрельбы на 3-м огневом рубеже это вполне удавалось команде. Подвела же ее… лидер нынешнего сезона Пидгрушная, не сумевшая из 8-ми выстрелов закрыть 5 мишеней и отправившаяся на штрафной круг. Команда мгновенно выпала из когорты лидеров, а догнать соперниц уже не было сил. В итоге – 5-е место и отставание от чемпионок мира из Норвегии почти на полторы минуты.

Чемпионат мира, который, безусловно, выделяется на фоне остальных турниров сезона, не стал единственной неудачей на протяжении нынешней зимы, а лишь вошел в логическую цепочку остальных стартов женской команды. Шесть подиумов на протяжении 9 этапов Кубка мира – по три в индивидуальных гонках и эстафетах - совершенно не тот результат, на который рассчитывают болельщики одной из ведущих команд в биатлонном мире. При этом, в индивидуальных гонках все медали на счету одной Пидгрушной. Две из них пришлись на начало сезона (бронзы в спринте и гонке преследования на первом этапе КМ), а третья – «золотая» - на заокеанский этап КМ в канадском Кэнморе, когда многие из лидеров остались в Европе и предпочли соревновательной практике спокойную методичную подготовку к мировому первенству. И только в эстафетах команда выступала стабильно успешно, заняв три призовых места в четырех гонках – по разу первое, второе и третье.

Светлым пятном для команды является то, что, по итогам сезона, в зачете Кубка наций Украина попала в Топ-5 команд мира, следом за Германией, Францией, Чехией и Италией. В частности, украинки на 442 балла опередили занявших 6-е место принципиальных соперниц из России. Но это далеко не самое главное. Место в пятерке сильнейших позволит команде сохранить полное представительство на этапах Кубка мира – заявить 8 спортсменок и выставить на конкретную гонку 6 биатлонисток, в то время как команды, занимающие 6-10 места, могут делегировать лишь 7 биатлонисток и 5 выставлять на гонку.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак так подвел итоги биатлонного сезона: «Мы все понимали и ждали, что будет сложно - молодежь еще не подтянулась до тех кондиций, которые должны быть в главной команде. Поэтому мы не ставили серьезных задач и хотели разобраться со сборной при подготовке к Олимпийским играм. Начнем с лидера команды. Пидгрушная - молодец, что выдержала такой сумасшедший график после возвращения. Да, был сбой со здоровьем в Хольменколлене, но Лена сказала, что она будет бороться за десятку до конца (итоговое 7-е место в общем зачете - УНИАН). Те же проблем были и у Джимы. На протяжении сезона Юля периодически боролась с болезнями. Как только набирала форму, сразу появлялась температура. У Вали Семеренко неоднозначная подготовка к сезону и мотивация была не такой, какой должна быть у спортсменки такого уровня».

Анализируя работу тренерского штаба женской команды и, в частности, словенского специалиста Уроша Велепеца, руководитель украинского биатлона отметил: «Велепец работает первый год с командой, и в этом сезоне он присматривался к девушкам. Не все, конечно, получилось, так как тренер еще не знал индивидуальных особенностей каждой. К примеру, по Бондарь он ставил задачу стабилизировать стрельбу, что в итоге и получилось – Яна стала стрелять немного лучше. Надеемся, что со следующего сезона она будет выступать на другом уровне. Тяжело в первый год показывать конкретные результаты, поэтому, повторюсь, на Чемпионате мира у Уроша не было конкретных задач – мы формировали команду. На следующий предолимпийский сезон акцент будем делать на Чемпионат мира. Урош - хороший специалист, он нашел путь к каждой спортсменке, это то, чего нам не хватало».

С президентом ФБУ сложно не согласиться. Следующий сезон – предолимпийский. Уже меньше двух лет осталось до старта Игр в южнокорейском Пхенчхане. И команде действительно стоит активизировать подготовку к главному старту. Конечно же, если мы хотим сохранить свои позиции в мировом биатлоне…

Кирилл Стадниченко