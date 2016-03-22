Обнародованы претенденты на звание лучшего спортсмена Украины в 2015 году

Во время заседания Украинской академии спорта сегодня были обнародованы тройки претендентов премии "Герои спортивного года-2015" в восьми номинациях, из которых члены Академии путем тайного голосования выбрали победителей, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В частности, на звание лучшего спортсмена года претендует Жан Беленюк (греко-римская борьба), Олег Верняев (гимнастика) и Павел Тимощенко (современное пятиборье). На звание лучшей спортсменки - Яна Беломоина (велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри), Валентина Семеренко (биатлон) и Юлия Ткач (борьба).

Организаторами мероприятия выступают Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

Президент НОК Украины Сергей Бубка во время заседания отметил: «Год запомнился нам 19 наградами чемпионатов мира и 33 медали европейских первенств - и это только в олимпийских номерах программы. На первых исторических Европейских играх наши спортсмены 46 раз поднимались на пьедестал почета. Подтвердили свой высокий уровень украинские спортсмены-паралимпийцы и представители неолимпийских видов спорта. Приятно, что нам есть кем гордиться и кого чествовать».

В свою очередь, президент Украинской академии спорта Нина Уманец напомнила процедуру избрания номинантов. «Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших атлетов на главных стратах года и подготовила расширенный список претендентов по каждой из номинаций. После этого в течение двух недель свое мнение высказали 252 представители общенациональных и региональных масс-медиа. По итогам журналистских голосов были сформированы тройки претендентов, набравших наибольшее количество голосов».

Сегодня путем тайного голосования «академики» выберут победителей в 8 номинациях, а уже во время самой церемонии о них узнает вся страна.

Также «академики» оставляют за собой право установить специальные награды Церемонии, но все подробности можно будет узнать непосредственно 8 апреля.

«Уверен, что 10-ая Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года» станет знаковым спортивно-культурным событием страны, а потому ждите приятные сюрпризы», - добавил в завершение заседания Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится юбилейная X Всеукраинская церемония награждения «Герои спортивного года-2015».

«Герои спортивного года» – это национальный «Спортивный Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов по всем видам спорта.