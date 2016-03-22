Три украинских теннисиста сыграют на втором турнире серии "Мастерс" нынешнего сезона

Три представителя Украины выступят в мужском одиночном турнире Miami Open presented by Itaú (категория: ATP World Tour Masters 1000), сообщает Большой теннис Украины.

Все теннисисты Украины попали в нижнюю половину сетки.

Александр Долгополов стартовый раунд как 27-й сеяный пропускает. Во втором круге его ждет противостояние с победителем матча Андреаса Сеппи (Италия) и Дональда Янга (США). Лучший результат Долгополова на этом турнире - четвертьфинал в 2014-м году.

Илья Марченко впервые проведет матч против Адриано Маннарино (Франция). Лучший результат Марченко на турнире: второй раунд в 2010-м году.

В свою очередь, Сергей Стаховский стартует матчем против обладателя "wild card" Николаса Ярри (Чили). Лучший результат Стаховского на турнире: третий раунд в 2010-м году.

Турнир в Майами пройдет с 21 марта по 3 апреля.