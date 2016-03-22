Российские борцы вслед за легкоатлетами могут лишиться шансов поехать на Олимпиаду из-за допинга

Положительный результат на допинг в сборной России по борьбе дали десятки проб, исследование которых было проведено по инициативе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Об этом в ходе заседания коллегии Минспорта заявил глава ФСБР Михаил Мамиашвили, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что допинг-пробы двух российских борцов греко-римского стиля Евгения Салеева и Сергея Семенова дали положительный результат на запрещенное с 1 января вещество мельдоний.

"В команде десятки положительных проб, все в тяжелых психологических условиях. Это по нашим исследованиям, которые мы провели у себя", - сказал Мамиашвили.

Также он добавил, что при определенных обстоятельствах из-за допинга российские борцы рискуют вообще не поехать на Олимпиаду-2016.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило ТАСС, что с 1 января мельдоний найден уже в 110 допинг-пробах. По данным ТАСС, по меньшей мере 18 российских спортсменов подозреваются в применении этого вещества.

В 2015-м году из-за большого количества случае пременения других препаратов, была дисквалифицирована в полном составе сборная России по легкой атлетике, которая уже пропустил а зимний чемпионат мира и также рискует не попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, на вопрос о том, может ли Россия вообще пропустить Олимпийские игры из-за мельдония, ответил: "Я о таком даже думать не хочу. Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены приняли участие в Олимпийских играх".

Вещество мельдоний (препарат "Милдронат") применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований.