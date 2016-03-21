Украинская теннисистка Бондаренко поднялась на 11 мест в мировом рейтинге

Украинка поднялась с 70-го на 59-е место, сообщает официальный сайт WTA.

В свою очередь, две другие украинки, находящиеся в Топ-100 мирового рейтинга свои позиции ухудшили. Элина Свитолина с 14-го места опустилась на 16-е, а Леся Цуренко - с 36-го на 46-е.

Рейтинг по-прежнему возглавляет американка Серена Уильямс, вслед за которой расположились Агнешка Радванська из Польши и Анжелик Кербер (Германия).

В свою очередь, в мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Александр Долгополов остался на 29-м месте, Илья Марченко поднялся с 72-го на 68-е место, а вот Сергей Стаховский опустился со 105-й на 115-ю строчку.

Рейтинг возглавляет серб Новак Джокович, следом за которым идут британец Энди Маррей и шевйцарец Роджер Федерер.