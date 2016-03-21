Украинец Мильчев стал победителем этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии
13:51, 21 марта 2016Другое
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На этапе мирового Кубка по стендовой стрельбе, который состоялся в Никосии (Кипр), наш Николай Мильчев завоевал медаль высшей пробы.
noc-ukr.org
Олимпийский чемпион Сиднея-2000 показал 2-й результат в квалификации, поразив 121 мишень из 125-ти, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Затем украинец прекрасно провел полуфинал, разбив 15 тарелок с 16-ти.
В финале нашему стрелку противостоял британец Дэвид Ллевеллин. В решающем поединке оба поразили по 14 мишеней, а в перестрелке точнее оказался Мильчев - 4 против 3 разбитых тарелок.
Мильчев завоевал звание олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, набрав 150 очков из 150 возможных, повторив таким образом мировой рекорд.
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