Украинец Мильчев стал победителем этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 показал 2-й результат в квалификации, поразив 121 мишень из 125-ти, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Затем украинец прекрасно провел полуфинал, разбив 15 тарелок с 16-ти.

В финале нашему стрелку противостоял британец Дэвид Ллевеллин. В решающем поединке оба поразили по 14 мишеней, а в перестрелке точнее оказался Мильчев - 4 против 3 разбитых тарелок.

Мильчев завоевал звание олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, набрав 150 очков из 150 возможных, повторив таким образом мировой рекорд.