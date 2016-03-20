Гимнастка Ризатдинова завоевала два золота этапа Кубка мира в Португалии

В Лиссабоне (Португалия) завершились финалы в отдельных видах этапа Кубка мира по художественной гимнастике, где три медали завоевала украинка Анна Ризатдинова - два золота и серебро, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

В упражнении с обручем Ризатдинова набрала 18,600 балла, заняв 2-е место. А в булавах (18,600) и ленте (18,500) украинка просто не оставила шансов конкуренткам, идеально выполнив упражнения и завоевав золотые медали.

Накануне Ризатдинова завоевала серебро в многоборье с итоговым результатом 73,700, что выше результата, показанного ею в многоборье на предыдущем этапе Кубка мира в Эспоо (Финляндия) на 0,450. Победительницей соревнований в многоборье стала россиянка Александра Солдатова.

Таким образом, в копилке нашей сборной на этом старте 4 медали (2 золота и 2 серебра).