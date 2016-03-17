14 украинских спортсменов примут участие в чемпионате мира по легкой атлетике

Украинская заявка на ЧМ насчитывает 14 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Отметим, что впервые в истории Украина на чемпионатах мира будет представлена в показательных соревнованиях ветеранов.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Женщины: Олеся Повх (60 м), Анастасия Ткачук (800 м), Коба Джойс, Ольга Бибик, Анастасия Брызгина, Анастасия Лебедь (4х400 м), Анна Плотицына (60 м с/б), Анастасия Мохнюк, Алина Федорова (пятиборье).

Мужчины: Сергей Копанайко, Артем Шаматрин (60 м с/б), Андрей Проценко (высота), Алексей Касьянов (семиборье), Александр Лысенко (800 м (60+).

Чемпионат мира по легкой атлетике продлится в Портленде (США) 17-20 марта.