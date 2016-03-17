Министр Жданов: Пророссийские СМИ пытаются сорвать подготовку сборной Украины к олимпийским Играм-2016

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказался в своем Facebook по поводу публикаций в СМИ о массовом оттоке украинских спортсменов после Игр и Рио-де-Жанейро, назвав конечной целью этих публикаций срыв подготовки Украины к Олимпиаде.

"Еще раз подчеркиваю, что слухи о "массовом оттоке" членов олимпийской и паралимпийской сборной Украины - это заявления безответственных лиц, которые часто инспирированы извне. Во многих таких вбросах четко прослеживается пророссийский след. Подобные заявления, заказные сюжеты и статьи выходят в СМИ и на телеканалах, которые контролируются Кремлем и используются для путинской пропаганды в Украине. Эти силы имеют простое задание - сорвать подготовку Украины к Олимпиаде. Потому что у них у самих с этим большие проблемы, поэтому им важно показать и нарисовать картинку, что в соседних странах дела обстоят еще хуже", - заявил министр.

Кроме того, Жданов отметил: "По состоянию на начало марта 2016 г. украинские спортсмены уже завоевали 119 лицензий на летние Олимпийские игры и 85 лицензий на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Подготовка к Играм идет в нормальном, рабочем режиме. 144 млн. 419 тыс. грн. предусмотрено на выплату солидных денежных вознаграждений спортсменам-чемпионам и призерам Олимпийских игр, а также их тренерам".

Накануне Олимпиады-2016 в Рио ряд ведущих украинских спортсменов периодически выступают с резкой критикой деятельности Министерства молодежи и спорта и вообще отношением к спортсменам со стороны государства. Возможность своего отъезда за границу после Игр не исключили, в частности, гимнаст Олег Верняев, борец греко-римского стиля Жан Беленюк и фристайлист Александр Авраменко.

Олимпийские игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.