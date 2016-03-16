Бондаренко проиграла Уильямс и последней из представителей Украины покинула теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день теннисного супертурнира BNP Paribas Open (категория WTA Premier Mandatory), где украинка Екатерина Бондаренко проиграла Серене Уильямс, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

В противостоянии с сильнейшей теннисисткой мира на данный момент украинка так и не смогла раскрыть свои потенциальные возможности.

При счете 2-1 американка делает брейк, а затем увеличивает преимущество с двойным брейком. Подать на сет в седьмом гейме Уильмс не смогла - три сетбола отыгрывает Бондаренко. Но Катерине не удается забрать свой гейм - с пятого сетбола Серена записывает партию в свой актив.

Во втором сете события развивались по схожему сценарию: три брейка выполнила Уильямс и один - Бондаренко.

Спустя 1 час и 13 минут после начала встречи и со второго матчбола лидер мирового женского тенниса оформляет выход в четвертьфинал турнира.

Таки образом, на турнире в США не осталось ни одного представителя Украины. Ранее свои матчи в Индиан-Уэллсе проиграли Ольга Савчук, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Александр Долгополов и Илья Марченко.