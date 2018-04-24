Чемпионат мира по биатлону: с верой в новые медали

На протяжении десяти дней будут разыграны медали в 11 дисциплинах – смешанной эстафете и по пять гонок у мужчин и женщин. Как минимум, в половине видов программы (прекрасной половине) сборная Украины может рассчитывать на медали. После триумфальных Игр-2014 в Сочи, где сразу четыре украинки стали Олимпийскими чемпионками в эстафете, уже на протяжении двух сезонов подряд наши биатлонистки «держат марку». А ведь громкая заявка на успех прозвучала еще в предолимпийский сезон 2012/13, когда за год до сочинских Игр наши примы блеснули на чемпионате мира…

50-й юбилейный чемпионат мира пройдет в одном из самых культовых мест для мирового биатлона, лыж, прыжков с трамплина, лыжного двоеборья… Да что там! Для мирового зимнего спорта вообще. Если Норвегия является одной из законодательниц зимней спортивной моды, то Холменколлен - столицей зимнего спорта в самой стране. Биатлонный сезон без стадиона этого города в календаре соревнований Международного союза биатлонистов просто немыслим. Равно как и в остальных лыжных дисциплинах. Речь идет только о том, какое это будет соревнование – чемпионат мира или этап Кубка мира. В последний раз мировое первенство здесь проводилось в 2002-м году. Спустя 14 лет соревнование возвращается сюда. Вообще же, это четвертый Чемпионат мира, который Норвегия принимает с 1986 года и, разумеется, каждый раз его принимает Холменколлен.

Периодичность проведения Чемпионата мира по биатлону регулярно меняется. То турнир проходит в годы проведения Олимпийских игр, то нет… Начиная с 1981 по 2013 годы он проводился ежегодно, а в годы Игр, проходил где-то спустя месяц после Олимпиады. Но, в 2014-м у «стреляющих лыжников» в календаре было только одно супер-событие – Игры в Сочи. То же самое будет и в 2018-м. Календарь и места проведения ЧМ уже расписаны до 2019-го года. В следующем марте соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене, а в марте 2019-го – в шведском Эстерсунде.

На что может рассчитывать сборная Украины и ее преданные фаны в Холменколлене? Как и ранее, в последние три сезона, нашей «коронкой» станут женские гонки. Причем, как уже приучили лидеры команды Елена Пидгрушная, Юлия Джима и сестры Валентина и Вита Семеренко, на победу мы можем рассчитывать в любой дисциплине. Таким универсалами являются наши девушки…Еще одной особенностью мирового первенства является то, что в биатлоне существуют 12 видов программы, но один из них не будет представлен на ЧМ. Начиная с сезона-2014/2015 в этом виде спорта появился новый вид соревнований, который называется «супермикст» - одиночная смешанная эстафета. В отличие от обычного «микста» (смешанной эстафеты), в этой дисциплине за команду выступают одна женщина и один мужчина. Супермикст периодически присутствует в программах отдельных этапов Кубка мира, но на чемпионатах мира, ни в Контиолахти-2015, ни в Холменколлене-2016 его нет. Впрочем, украинским болельщикам грустить по этому поводу не приходится, наши успехи в Супермиксте весьма скромны…

Уже на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона «выстрелила» вернувшаяся в большой спорт после годичного перерыва Елена Пидгрушная. Закончившая было карьеру спортсменка, которая некоторое время занимала пост замминистра Министерства молодежи и спорта Украины, дважды попала в призеры соревнований в шведском Эстерсунде. При этом, бронзовые медали она выиграла в двух диаметрально противоположных видах программы – спринте (7,5 км) и индивидуальной гонке (15 км). Кроме того, в гонке преследования она замкнула Топ-10.

По итогам этапа чемпионка мира-2013 и Олимпийских игр-2014 заняла 4-е место в общем зачете Кубка мира, обозначив свои претензии на лидерство.

Правда, на втором этапе она ни в спринте, ни в гонке преследования в призеры не попала. Но, сумела остаться в Топ-5 общего зачета КМ. Героем же соревнований в австрийском Хохфильцене стала… команда в целом. Украинки заняли в эстафете 3-е место, а в четверке помимо Пидгрушной выступали Юлия Джима, Ольга Абрамова и Валентина Семеренко.

Не принесли нашей команде медалей 3-й и 4-й этапы Кубка мира, зато на 5-м – в немецком Рупольдинге – девушки вновь отличились в эстафете, напомнив, что не зря являются действующими Олимпийскими чемпионками. Четверка в составе Ирина Варвинец – Джима – Семеренко – Пидгрушная была сильнейшей, опередив на финише на 1,2 секунды команду Германии.

Наконец, в серии североамериканских этапов (два подряд прошли в Канаде и США) на счету украинок оказалось еще две награды. В первом же заокеанском старте – спринтерской гонке в Кэнморе (Канада) – лучшей была Пидгрушная, отстрелявшая на огневых рубежах на «ноль» и превзошедшая оппоненток по скорости. А спустя неделю, на следующем этапе в американском Преск-Айле вновь отличилась команда в эстафете. Четверка в составе Варвинец – Наталья Бурдыга – Джима - Пидгрушная завоевала серебро.

Примечательно, что это был последний официальный старт в нынешнем сезоне перед Чемпионатом мира. И, как и первый, где в спринте стартового этапа КМ бронзу взяла Пидгрушная, вновь принес медаль Украине.

К сожалению, ничем подобным не могут похвастать наши мужчины. 4-е место в масс-старте на этапе КМ в немецком Рупольдинге Дмитрия Пидручного в шаге от пьедестала - лучший результат за весь сезон. От бронзы Пидручного в той гонке отделили всего-то 1,7 секунды.

О достижениях прошлого сезона 2014/15, когда Сергей Семенов смог завоевать Малый Хрустальный Глобус в дисциплине «индивидуальная гонка» по итогам всего сезона (лучший спортсмен мира), можно только мечтать.

Впрочем, не только рядом слабых спортивных результатов ограничивается поток негатива в отечественном биатлоне нынешнего сезона. Две подряд истории с применением нашими спортсменами допинга, произошедшие в феврале, бросают тень на команду и, наверняка, отражаются на психологическом состоянии ведущих биатлетов страны.

7 февраля было получено сообщение от Международного Союза Биатлонистов (IBU) об обнаружении препарата «милдронат» в пробе спортсменки Ольги Абрамовой, взятой 10 января 2016 года. В результате выяснения обстоятельств установлено, что, по медицинским показаниям и согласно назначению врача, Ольга Абрамова действительно принимала данный препарат в ноябре 2015 года. А с 01.01.2016 года «милдронат» был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). До окончательного выяснения обстоятельств и принятия решения IBU, спортсменка не будет принимать участие в международных стартах.

Абрамова выступает за сборную Украины с 2012 года. В 2015-м году стала 2-кратной чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте и гонке преследования. А в сезоне 2015/16 она выступала в эстафетной команде на втором этапе КМ в австрийском Хохфильцене, где украинская сборная заняла 3-е место. Тогда она выступала на 3-м этапе и была единственной в команде, кто не был в составе олимпийской четверки в Сочи.

Второй случай произошел уже в конце месяца. 25 февраля пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что допинг-проба Артема Тищенко дала положительный результат. В анализах 22-летнего спортсмена, проведенных в лаборатории в Кельне, было найдено запрещенное вещество мельдоний. Это вещество было добавлено в список запрещенных WADA, также, как и «милдронат», в январе 2016 года. Мельдоний принадлежит к группе S4 - гормон и метаболические модуляторы.

Примечательно, что украинский спортсмен добровольно отказался от вскрытия пробы В.

В соответствии с правилами IBU, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях.

«Тищенко не тренировался с первой командой, а во второй сборной в подготовительный период врача не было. И Артем принимал этот препарат самостоятельно, пытаясь решить некоторые проблемы со здоровьем. То есть, ситуация практически аналогичная Абрамовой, но если в случае с Олей мы знали о приеме препарата, то здесь – нет», - отметил по итогам этой истории президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Несколько лет назад «изгоями» мирового биатлона оказались представители команды России. Целую группу российских биатлонистов практически одновременно уличили в употреблении запрещенных препаратов, а на крупных соревнованиях за командой прочно закрепилось прозвище «допинг-team». Можно легко себе представить эффект от тех событий для команды и психологическое состояние чистых спортсменов, которые продолжали выступать. Чиновники IBU тогда не решились дисквалифицировать команду целиком – отлучать одну из ведущих мировых биатлонных держав от соревнования.

Стоит надеяться, что в нашей команде такого не может произойти в принципе. И что, дойдя до высот мировых и олимпийских пьедесталов, у наших атлетов и всех причастных к команде не станет кружиться голова от успеха и будут приниматься совершенно необдуманные решения – только ради результата, даже в ущерб репутации. Хочется верить, что это все-таки единичные случаи, которые, к тому же, происходят далеко не с лидерами команды. Пока, все происходящее относится к атлетам «второго эшелона» сборной Украины.

Позитивно настроен в отношении будущего команды и Владимир Брынзак: «Если бы это были разные случаи – было бы хуже. Здесь же все однотипно. Хотя, конечно, со стороны все выглядит как система: два человека, к тому же – в разных командах... Но я общался с первым вице-президентом IBU Виктором Майгуровым, который высказал понимание, что это – не тот допинг, который эффективно влияет на результаты спортсмена, поэтому милдронат не мог сознательно приниматься именно как допинг. Это просто лекарство, которое попало в список запрещенных. Но решение будет принимать медицинская комиссия – она независима, без влияния IBU. Ориентировочные сроки рассмотрения этих дел – конец марта – начало апреля. Туда поедут сами спортсмены, врач, а также юрист, который специализируется на спортивном арбитраже и который тоже видит возможности побороться за то, чтобы спортсмены избежали наказания. Потому что у нас на руках есть французские исследования, которые показывают, что при лечении милдронатом, он имеет свойство накапливаться, после чего может выводиться из организма и 60, и 90, и даже 120 дней. Поэтому те микродозы, которые были обнаружены, могли держаться долго, и на самом деле держались с того времени, когда спортсмены использовали еще разрешенный препарат. Будем надеяться, медицинская комиссия прислушается к нашим аргументам, что эти случаи не направлены на получение какого-либо преимущества и не являются сознательным злоупотреблением».

Наши сильнейшие спортсмены (и спортсменки) в привычном режиме готовятся к главному старту года. Где их соперниками будут все те же – немки, норвежки, белоруски, чешки, француженки, россиянки. По словам президента ФБУ, только Юлия Джима пропустила некоторое время и лишь два дня назад приступила к полноценным тренировкам. «После перелета из Америки у нее снова поднялась температура, и снова Юля вынуждена была принимать антибиотики. Потому все это время она работала по индивидуальному графику и пока нельзя предсказать, насколько готовой она подойдет к Холменколлену. Возможно, мы даже не будем привлекать Джиму к стартам в начале чемпионата, и подготовим только на спринт и эстафету. В любом случае, это все зависит от решения тренеров», - резюмирует Брынзак.

Если в четверг, 3 марта, в смешанной эстафете, нам особо рассчитывать не на что, то уже в выходные состоятся спринт и гонка преследования…

Кирилл Стадниченко